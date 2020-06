Oppositie wil pakjesautomaat in Hooglede Sam Vanacker

25 juni 2020

13u11 1 Hooglede Oppositiepartij Groep21 wil dat het gemeentebestuur een pakjesmuur installeert in de buurt van de markt van Hooglede. Dat zijn automaten van bpost waar je 24 uur op 24 pakjes kunt ophalen of versturen.

Volgens oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep21) biedt zo’n muur niks dan voordelen. “Pakjespost zal alleen maar toenemen in de toekomst. De kans bestaat altijd dat je toevallig niet thuis bent als de koerier aan je deur staat met een pakje en de openingsuren van het postkantoor zijn beperkt. Met een pakjesautomaat op een centrale plaats in de gemeente passen we daar een mouw aan.”

Het gemeentebestuur wil het voorstel in elk geval overwegen.

Sinds begin dit jaar winnen pakjesautomaten snel terrein in Vlaanderen. Onder andere in Eeklo, Erpe-Mere en Deinze staan er al, eind april werd er eentje op de grens van Menen en Wervik geïnstalleerd en Knokke-Heist heeft er een besteld.