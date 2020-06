Oppositie wil gevelbankjes installeren in Hooglede Sam Vanacker

23 juni 2020

10u44 0 Hooglede Tomas De Meyer van oppositiepartij Groep 21 wil dat de bestuursmeerderheid gevelbankjes installeert in Hooglede. Dat zijn opklapbare banken die aan de gevels van huizen kunnen worden bevestigd.

Een gevelbankje bestaat uit met twee stalen driehoeken die aan de gevel worden bevestigd. Die driehoeken kun je open klappen en dan leg je er een houten plank op. Onder andere in Gent, Brugge en Ieper zijn zulke bankjes al langer te vinden. Eind april besloot ook de stad Izegem gevelbankjes aan te kopen. “Tijdens de coronacrisis is het belang van buren en sociaal contact nogmaals gebleken”, zegt De Meyer. “Anderzijds zijn ook veel bejaarde wandelaars vragende partij voor extra rustpunten. Een groepsaankoop van zulke gevelbankjes zou een uitstekende manier zijn om te investeren in een warme samenleving.” Het gemeentebestuur gaat het voorstel bekijken.