Oppositie en meerderheid verenigd tegen corona: “Deze crisis overstijgt de grenzen van de politiek” Sam Vanacker

06 april 2020

12u44 10 Hooglede Corona verenigt mensen, zelfs binnen de politiek. De drie politieke partijen van Hooglede-Gits hebben samen een boodschap de wereld in gestuurd. Pascal Maes en Frederik Demeyere van meerderheidspartijen Allen 8830 en CD&V slaan de handen in elkaar met Kristof Pillaert van oppositiepartij Groep21 en roepen op om de richtlijnen verder goed te volgen en vol te houden.

Onder normale omstandigheden voeren Kristof Pillaert en de zijnen tijdens de gemeenteraad bijwijlen erg stevig oppositie tegen het beleid van Allen 8830 en CD&V, maar door deze crisis begraven de politici de strijdbijl. In een gezamenlijke webcamboodschap wordt aangekondigd dat er deze week witte wimpels met rode harten zullen verschijnen in het straatbeeld. Pascal Maes, Frederik Demeyere en Kristof Pillaert vullen zelfs elkaars zinnen aan. Dit is ongezien en daarom des te krachtiger.

“Deze crisis kunnen we niet alleen aan”, zegt Pillaert. “Deze crisis overstijgt de grenzen van de politiek, zeker binnen onze eigen gemeente”, vult Demeyere aan. “De lokale partijen, meerderheid en oppositie, werken nu samen om hieruit te geraken en om iedereen verder te steunen”, pikt Maes weer in. “Daarom wordt de gemeente deze week bevlagd met witte wimpels met een rood hart”, gaat Pillaert weer verder. “Om duidelijk te maken dat we met de volledige gemeente achter deze mensen staan die deze strijd met ons willen winnen.”

De drie sluiten samen af met de woorden ‘samen tegen corona’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.