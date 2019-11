Opnieuw winterconcert in de Gulden Zonne SVR

20 november 2019

17u42 0 Hooglede Ook dit jaar slaan de ouderenraad, het OCMW en de gemeente Hooglede de handen in elkaar voor een winterconcert in De Gulden Zonne. Het concert wordt stilaan een vaste waarde binnen het cultuuraanbod.

Tot vorig jaar stond dat concert nog bekend als het kerstconcert, al werd de naam in 2018 aangepast naar ‘winterconcert’ omdat het voor 6 december plaatsvond. Dit keer valt het op 3 december. Het koor onder leiding van Daniël Reynaert is al volop aan het repeteren. Het belooft een gevarieerd programma te worden met oude, bekende liederen aangevuld met hedendaagse muziek. Tijdens het concert komen ook solisten Lies Verholle (zang), Lore Nollet (cello), Arnold Sercu (klavier en zang) en Bart Verhelle (klarinet en zang) aan bod. Het programma wordt zowel ‘s middags als ‘s avonds gebracht. Wie er nog bij wil zijn, kan tickets krijgen bij de ouderenverenigingen, Infopunt Trimard, bij de bibliotheek in Gits of via de webshop van Hooglede. Een ticket kost 7 euro.