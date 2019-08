Opnieuw genieten van mosselen in cafetaria Ogierlande SVR

21 augustus 2019

12u10 0 Hooglede Het mosselfestijn in het cafetaria van sporthal Ogierlande is een vaste waarde tijdens Gits Kermis en dit jaar is dat niet anders. Al voor het zeventiende jaar op rij kan je er drie dagen lang terecht voor mossels à volonté.

De traditie van het mosselfestijn, dat indertijd in het leven geroepen werd door voormalig uitbaatster Angèle Hessel, wordt ondertussen al zeven jaar op rij in ere gehouden door Emmanuel Vanderbeke. Op zaterdag worden de mossels geserveerd tussen 20 uur en 22 uur, op zondag kan je er terecht tussen 12 en 14.30 uur en op maandag tussen 18.30 en 20.30 uur. Wie niet van mossels houdt kan kiezen voor een alternatief. Voor de kinderen zijn er frikandellen met frietjes. Inschrijven kost 20 euro en kan nog tot donderdag 5 september via 0476/64.58.59.