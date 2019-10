Op stap langs trage wegen tussen Hooglede en Staden Sam Vanacker

08 oktober 2019

12u27 0 Hooglede De gemeenten Staden en Hooglede slaan ook dit jaar de handen in elkaar voor de jaarlijkse tragewegenwandeling. Startplaats op zondag 13 oktober is De Sleedoorn in Sleihage.

Tijdens de wandeling worden kleine landelijke wegen verkend op de grens tussen Staden en Hooglede waarvan de meeste inwoners waarschijnlijk niet eens wisten dat ze bestonden. Starten kan tussen 12 en 15 uur in Sleihage. Onderweg is er een tussenstop waar wandelaars een appel kunnen eten. Nadien krijgt iedereen een kom soep en een broodje. Er is keuze tussen vijf, tien en vijftien kilometer. Het traject van vijf kilometer is buggy-en rolstoelvriendelijk. In tegenstelling tot de voorbije editie is de wandeling niet meer gratis. Deelnemen kost een euro, waarvan vijftig cent naar Think Pink gaat in het kader van borstkankermaand oktober. Ook voor duurzaamheid is er aandacht. Deelnemers worden aangemoedigd herbruikbare drinkflessen te gebruiken.