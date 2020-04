Ook Nacht van de Punch sneuvelt door corona Sam Vanacker

19 april 2020

18u08 2 Hooglede Massa-evenementen zijn voorlopig enkel verboden tot eind augustus, maar Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden van Hooglede-Gits besloot om de Nacht Van De Punch op zaterdag 19 september te schrappen.

“Aangezien samen komen er niet in zit komen ook de repetities voor de Nacht van de Punch in het gedrang. En als wij geen afgewerkt geheel kunnen brengen, dan doen we het liever niet”, zegt Tomas De Meyer. “Jammer, want het punchbal in oorspronkelijke vorm, en zeker De Nacht van de Punch in de huidige vorm, is wellicht een van de langste ononderbroken tradities van onze gemeente. De laatste 25 jaar bracht onze harmonie telkens een drie uur durende spektakelshow met een groot live orkest en diverse getalenteerde performers. De Expohallen in Roeselare barstten ondertussen uit zowat uit hun voegen met telkens enkele duizenden toeschouwers.”

“Vanaf heden beginnen we ons voor te bereiden op een nog betere editie in 2021. Zoals de traditie het wil, zal de Nacht van de Punch 2021 plaatsvinden op de derde zaterdag van september, dus op zaterdag 18 september 2021. Afhankelijk van hoe de corona-situatie evolueert en van hoe snel we de repetities kunnen hervatten, voorzien we wel nog een spetterend muzikaal najaar.”