Onthaalpaviljoen Hooglede onvoldoende toegankelijk

voor slechtzienden: subsidies op de helling Sam Vanacker

12 juli 2019

14u43 0 Hooglede Hooglede dreigt minstens 36.600 euro subsidies mis te lopen omdat het nieuwe onthaalpaviljoen aan het Duits kerkhof niet genoeg aangepast is voor andersvaliden. Het architectonisch pareltje van collectief Gijs Van Vaerenbergh werd in april vorig jaar ingehuldigd en kostte in totaal 700.000 euro.

Oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep21) bond op de recentste gemeenteraad de kat de bel aan. “De gemeente heeft een bedrag van 35.600 euro subsidies voor het paviljoen aan het Duits kerkhof nog niet gekregen omdat de toegankelijkheid van het Duits kerkhof nog niet volledig in orde is voor andersvaliden. De inhuldiging is al meer dan een jaar geleden. Het lijkt me dringend tijd om daar werk van te maken.”

Voelplateau

Het kerkhof is vooral voor blinden en slechtzienden moeilijk toegankelijk. Dat komt door het ‘gebroken land’ rondom het paviljoen. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) zoekt een oplossing. “We hebben samen met de architecten een aantal voorstellen klaar, waaronder het aanleggen van een voelplateau (een maquette, die slechtzienden even kunnen aftasten om te weten hoe de omgeving eruitziet, nvdr.) . Vooraleer we een van die voorstellen uitvoeren wachten we nu op advies van INTER (het Vlaams expertisecentrum qua toegankelijkheid - nvdr). De bal ligt nu in hun kamp. Deze zomer hopen we in elk geval nog uitsluitsel te krijgen. Hoe sneller, hoe liever.” In totaal kostte het paviljoen 700.000 euro. 150.000 euro daarvan werd betaald door de Provincie, 330.000 euro door Toerisme Vlaanderen. De gemeente betaalde de rest.

