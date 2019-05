Oldtimermeeting V8 Brothers Village op kasteeldomein Dominiek Savio aan achtste editie toe Sam Vanacker

28 mei 2019

17u35 0 Hooglede De V8 Brothers organiseren op zaterdag 6 en zondag 7 juli de achtste editie van hun oldtimermeeting op het kasteeldomein van Dominiek Savio.

De meeting groeide de voorbije acht jaar uit tot een evenement van formaat, met telkens duizenden nieuwsgierige bezoekers. Net als de voorbije twee jaar gaat het om een tweedaagse waar behalve voor oldtimers ook veel aandacht is voor muziek en randanimatie in de ‘Village’.

Bezoekers kunnen terecht op een markt met typische retrostandjes, kunnen genieten van shows of kunnen tal van workshops volgen. In de grote feesttent - die nog een stukje groter wordt dan vorig jaar -worden tien verschillende bands verwelkomd over het hele weekend heen. Bijzonder is dat een aantal van die bands destijds onder de vleugels van het historische platenlabel Sun Records vielen. Dat label is bekend vanwege de kansen die het bood aan artiesten als Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Roy Orbison.

Wie reserveert kan overnachten op de camping. Leuk detail: alle deelnemende oldtimers dateren van voor de jaren ’80. De opbrengst gaat naar de bewoners van Dominiek Savio. Meer info op www.V8Brothers.be.