Oldtimerliefhebbers van ‘Doedotos’ pakken uit met nieuw gelegenheidscafé tijdens Gits Kermis Sam Vanacker

20 augustus 2019

11u46 0 Hooglede Gits Kermis heeft er een gelegenheidscafé bij. Acht oldtimerliefhebbers uit Gits pakken op zaterdag 8 en zondag 9 september uit met een oldtimerscafé in het pand naast de voormalige winkel van Demunster.

Paul Demunster, Carine Verhaeghe, Geert Wyseure, Ann Desmet, Kris Coucke, Marianne Dumon, Johan Steelandt en Kelly Lavens vormen samen ‘Doedotos van Gits’, een groep vrienden met een gedeelde passie voor oldtimers. Sinds 2018 organiseren Doedotos elk jaar een oldtimerrondrit in mei. Hun nieuwste wapenfeit wordt een retrocafé in de Gitsbergstraat 9. “We spelen al langer met het idee om iets te organiseren met doedotos tijdens de kermis”, legt Paul uit. “Per slot van rekening hebben we hier in de Gitsbergstraat een prima locatie pal in het centrum. Bovendien hebben we achteraan ook een mooie tuin, met genoeg plaats voor een tent.”

Retrotoog en gekookte eieren

“We gaan alles in een retrojasje stoppen. Binnen komt er een bar in oldtimerthema. Zo ben ik bezig met een houten toog te maken die er uit zal zien als de voorkant van een auto. Dankzij Geert (Wyseure - nvdr) hebben we ook al enkele mooie oude kermisaffiches om binnen aan de wanden te hangen”, aldus Paul.

“Los van het interieur gaan we ook de retrotoer op qua aanbod”, gaat Marianne Dumon verder. “Je zal hier kunnen nagelkloppen en aan de toog zullen behalve droge worsten ook gekookte eieren te verkrijgen zijn, net zoals vroeger op café. Op zaterdagavond is er in de tent een optreden van Baksteen, een groep uit het Aalterse die covers van onder andere Neil Young brengt. En op zondag serveren we verwenkoffie.”

De deuren van het oldtimerscafé gaan open op zaterdag om 18 uur. Op zondag kan je er terecht vanaf 14 uur. Op kermismaandag is het café gesloten. De opbrengst van het evenement gaat via De Warmste Week naar het goede doel.