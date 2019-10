Okra deelt soep en koffie uit op begraafplaats Sam Vanacker

23 oktober 2019

15u06 1 Hooglede De leden van Okra Gits vatten volgende week post aan de ingang van de begraafplaats met gratis koffie en soep voor iedereen die de laatste rustplaatsen van dierbaren komt opkuisen.

Het is de eerste keer dat de plaatselijke Okra-afdeling dit initiatief organiseert. “Op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober staan we klaar tussen 9 en 17 uur”, legt teamleider Wilfried Saelens uit. “We bieden iedereen een kom soep aan in de voormiddag en een kopje koffie in de namiddag. De soep en de koffie bieden we gratis aan, al plaatsen we wel een donatiebox waar mensen een vrije gift kunnen deponeren. De inhoud van die box schenken we in het kader van de Warmste Week aan een goed doel van eigen bodem, namelijk de dienst Animatie van rusthuis Ter Linde.”