OCMW, politiekantoor en gemeentehuis weer open Sam Vanacker

18 mei 2020

09u44 0 Hooglede Het Sociaal Huis, het politiekantoor en het gemeentehuis zijn sinds maandag weer toegankelijk tijdens de normale openingsuren.

Naar aanleiding van de coronaproblematiek diende uit veiligheidsoverwegingen het politiekantoor in Hooglede tijdelijk gesloten te worden voor het registreren van aangiftes of klachten, maar nu kunnen burgers er opnieuw terecht van maandag tot vrijdag. Ook in het Sociaal Huis is de dienstverlening opnieuw opgestart en in het gemeentehuis zijn de diensten Burgerzaken en omgeving weer geopend, weliswaar volgens de maatregelen die nodig zijn inzake hygiëne. Zo is er in het Sociaal Huis geen wachtzaal ter beschikking. Er wordt gevraagd om indien mogelijk eerst telefonisch een afspraak te maken.