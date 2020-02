Norovirus in Ter Linde: Geen activiteiten meer en maaltijden op de kamers Sam Vanacker

19 februari 2020

13u47 25 Hooglede Rusthuis Ter Linde in Gits is in de greep van het norovirus. Twee bewoners hebben maag- en darmklachten, terwijl ook bij veertien andere bewoners al symptomen werden vastgesteld. Voorlopig worden alle gezamenlijke activiteiten geschrapt en uit voorzorg moeten de bewoners van twee afdelingen op hun kamers blijven tot het besmettingsgevaar voorbij is.

“Nadat het virus werd vastgesteld, hebben we meteen een preventief onderzoek uitgevoerd. Per slot van rekening is het norovirus een erg besmettelijk virus dat ernstige buikgriep kan veroorzaken”, zegt OCMW-schepen Dimitri Carpentier (Allen 8830). “Een andere bewoner blijkt ook besmet, terwijl veertien anderen symptomen vertonen. Het is niet zeker of die mensen ook effectief besmet zijn, maar in zulke gevallen nemen we altijd het zekere voor het onzekere. Gelukkig zijn we er vroeg bij, waardoor de besmetting snel ingeperkt zou moeten zijn.”

Activiteiten afgelast

Alle bewoners van C1 Avondrood en van de tweede verdieping van Zonnegloed blijven op hun kamer tot de besmetting voorbij is. Ook eten doen ze individueel op de kamers. In de andere afdelingen is voorlopig geen besmetting vastgesteld, maar alle gezamenlijke activiteiten werden voor deze week geschrapt. Zo stond dinsdag een bezoek gepland van een groep schoolkinderen, maar die activiteit werd afgelast. Het cafetaria blijft zeker tot en met vrijdag gesloten.

Maatregelen voor bezoekers

Ook voor bezoekers gelden speciale maatregelen. Elke bezoeker moet zich eerst aanmelden bij een verpleegkundige van de afdeling en voor het verlaten van de afdeling moeten de bezoekers hun handen wassen en ontsmetten. Bezoekers mogen het toilet op de kamer niet gebruiken en mogen na het bezoek niet meer langs gaan bij andere bewoners. Tot slot wordt ook gevraagd om kleine kinderen niet mee te brengen op bezoek.