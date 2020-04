Nieuwe voorzitter om Deceuninck door coronacrisis te loodsen Sam Vanacker

30 april 2020

11u18 1 Hooglede Pvc-profielfabrikant Deceuninck voerde een voorzitterswissel door. Vicevoorzitter Marcel Klepfisch volgt Paul Thiers op als voorzitter van de raad van bestuur. Thiers, die sinds oktober 2016 aan het roer stond, diende zelf zijn ontslag in.

In een persbericht laat Deceuninck weten dat de voorzitterswissel er komt op initiatief van Paul Thiers zelf. “De heer Thiers is ervan overtuigd dat in de huidige COVID-19-crisissituatie Deceuninck een voorzitter nodig heeft die volledig beschikbaar is. Gezien zijn verschillende participaties en mandaten in tal van ondernemingen, oordeelt Thiers dat een dergelijke voorzittersrol nu niet combineerbaar is. De bestuurders aanvaarden zijn ontslag. Zijn opvolger Marcel Klepfisch kan de rol van voorzitter in deze periode optimaal vervullen daar hij geen andere mandaten heeft. Als vicevoorzitter en voorzitter van het auditcomité kent Klepfisch bovendien het bedrijf goed.”

Deceuninck geeft ook een update over de impact van de coronacrisis op het bedrijf wereldwijd. Eerder heropende Deceuninck al gedeeltelijk de vestiging in Frankrijk. In het Verenigd Koninkrijk zal het bedrijf vanaf 4 mei heropstarten. In Turkije draait de productievestiging op halve kracht. “Omwille van een hoger aantal besmettingen in deze vestiging werd besloten om de activiteiten daar voorlopig verder te zetten met minder medewerkers. De medewerkers bij wie COVID-19 vastgesteld werd, maken het relatief goed en geen van hen verblijft op Intensive Care.”