Nieuwe straat op industrieterrein achter Deceuninck heet voortaan Roger Deceuninckstraat Sam Vanacker

23 juni 2020

16u58 0 Hooglede De nieuwe straat die door het nieuwe industrieterrein achter de firma Deceuninck in Hooglede loopt, zal de Roger Deceuninckstraat heten. Als eerbetoon aan de man die de firma groot maakte tussen 1968 en 1990. Roger Deceuninck overleed in 2004.

“De geografische locatie is sinds jaar en dag verbonden met het bedrijf”, zegt cultuurschepen Frederik Sap (Allen 8830). “In eerste instantie dachten we eigenlijk aan de Benari Deceuninckstraat, verwijzend naar de man die het bedrijf meer dan tachtig jaar geleden stichtte. Maar de firma Deceuninck gaf zelf de voorkeur aan Roger omdat het bedrijf onder zijn leiding in 1968 naar Gits verhuisde. Ook onder zijn leiding is het bedrijf in 1985 naar de beurs getrokken.”

Oppositieraadslid Lode Vandenbussche (Groep21) vroeg zich af of de nieuwe straat geen uitgelezen kans bood om een nieuwe vrouwelijke straatnaam te kiezen, in het licht van de campagne ‘Meer vrouw op straat’. Volgens Sap primeert de historische en geografische link met het bedrijf in dit geval. In dezelfde adem wees de schepen erop dat er in de nieuwe verkaveling aan de Honzebrouckstraat een Marie Curiestraat komt.

Het succesverhaal van Roger Deceuninck brachten we naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van het bedrijf in 2017.