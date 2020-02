Nieuwe reeks Start-2-Run op looppiste Groep Gidts SVR

18 februari 2020

11u55 1 Hooglede De sportdienst van Hooglede lanceert een nieuwe lessenreeks Start-2-Run. Iedereen die aan zijn conditie wil werken, kan vanaf zondag 1 maart terecht voor groepslessen op de looppiste van Groep Gidts.

De groepssessies staan onder leiding van looptrainer Jef Vanbecelaere, die de piste al langer gebruikt voor jeugdtrainingen en voor de jaarlijkse start-to-runsessies. De lessen vinden telkens plaats op donderdag om 18.30 uur en op zondag om 10 uur. Het doel is om vijf kilometer (in tien weken) of tien kilometer (in twintig weken) te kunnen lopen, ongeacht tijd of snelheid. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Voor de volledige reeks betaal je twintig euro. Inschrijven op 0492/92.17.66 of via jef.vanbecelaere@hotmail.be.