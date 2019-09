Nieuwe middenstandsvereniging ‘Netwerk 6G’ staat op in Hooglede-Gits Sam Vanacker

25 september 2019

13u10 3 Hooglede In Hooglede-Gits is een nieuwe ondernemersvereniging opgestaan. ‘Netwerk 6G’ wil alle zelfstandigen van de gemeente verenigen en wil vooral samenwerkingen stimuleren tussen ondernemers. “De klassieke ondernemersverenigingen hebben een te logge structuur en staan daardoor te ver af van de lokale ondernemers”, vinden Maarten Vanzieleghem en Pascal Maes.

Het idee voor de nieuwe ondernemersvereniging ontstond in de schoot van de grotere samenwerking tussen de twee Unizo-besturen van Hooglede en Gits. Beide afdelingen werken al een paar jaar samen voor de eindejaarsactie in de gemeente. “Tussen pot en pint ontdekten we dat we elkaar heel wat te bieden hadden”, zegt Lode Vandenbussche. “Van ons hoef je geen voordrachten of juridische opleidingen te verwachten. In de eerste plaats willen we ondernemers samen brengen, zodat ze ontdekken dat hun buurman misschien wel de geknipte persoon is om zaken mee te doen. Ondernemers die ondernemers helpen. Daar draait het om.”

Pascal Maes en Maarten Vanzieleghem, tot voor kort nog voorzitters van Unizo Hooglede en Unizo Gits, bevestigen dat. “Door onafhankelijk te werken, zijn we veel flexibeler. Geen kwaad woord over de klassieke ondernemersvereniging. Die levert goed werk, maar heeft een logge structuur en daardoor is er ook een hoge inschrijvingskost. Er zijn 1.300 ondernemers en vrije beroepers in onze gemeente. Voor velen is de drempel naar de klassieke vereniging te hoog. Daar willen wij verandering in brengen.”

Geboortereceptie

Het eerste officieuze wapenfeit van Netwerk 6G (die ‘6G’ verwijst trouwens naar de zes gehuchten Hooglede, Gits, Sleihage, Onledemolen, De Geite en Stoomtuig, nvdr) was de uitbating van ‘De Wonderbar’ op de markt van Gits op kermiszondag, maar de officiële lancering van de nieuwe vereniging is gepland op 11 oktober tijdens ’t Hoge Kermis in Hooglede. In de tent in de Hogestraat wordt die avond een ‘geboortereceptie’ gehouden tussen 19 en 22 uur. Alle zelfstandigen zijn welkom. Inschrijven kost vijftien euro en kan bij de bestuursleden of bij Pascal Maes op 0486/65.35.95.