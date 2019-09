Nieuwe lessenreeks portretschilderen van start Sam Vanacker

17 september 2019

Naar aanleiding van de start van het tweede jaar van de cursus portretschilderen organiseert lesgever Michel Vanden Brande, die de school in 2018 oprichtte, een openschooldag op zaterdag 1 oktober. Een aantal werken van de cursisten van het voorbije jaar zal er tentoongesteld worden. Iedereen is welkom tussen 19 en 21 uur in de Hogestraat 17. Ook mensen die zich kandidaat willen stellen als model zijn welkom.