Nieuwe campagne ‘#Sporter van 8830' moet Hoogledenaars nog meer in beweging brengen Sam Vanacker

24 augustus 2020

17u04 0 Hooglede Het gemeentebestuur en de sportdienst lanceren een nieuwe campagne om de inwoners van Hooglede en Gits aan het sporten te krijgen. Wie 5 kilometer wandelt, 10 kilometer loopt of 20 kilometer fietst in eigen gemeente wordt daarvoor beloond met een t-shirt met de tekst ‘#Sporter van 8830'.

“Onze gemeente telt 76 erkende sportverenigingen en ongeveer 3.000 sporters. Die hebben de voorbij weken en maanden niet stilgezeten en er zijn enkele heel mooie zoek-en wandeltochten uitgestippeld. Tegelijk zien we dat het aantal individuele wandelaars, lopers en fietsers exponentieel is toegenomen”, zegt sportschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Dat is te danken aan corona, maar het is een feit dat sporten de weerbaarheid verhoogt. Bovendien is sporten in de buitenlucht in coronatijden ook veiliger.”

“Om dat een extra duwtje in de rug te geven lanceren we drie sportieve uitdagingen waar ook een beloning aan vast hangt”, gaat Chiron Potié verder. “We mikken zowel op geoefende sporters als op diegenen die het plezier van sporten pas recent hebben herontdekt. Deelnemen doe je door 5 kilometer te wandelen, 10 kilometer te lopen of 20 kilometer te fietsen en die prestatie te registreren via Strava of een andere sportapp. Daarna plaats je een foto van de route en een foto van jezelf op sociale media met de hashtag #sportervan8830 en tag je de gemeente Hooglede. Wie daarna die Facebookpost komt tonen in Infopunt Trimard krijgt gratis een exclusief t-shirt.”

Nog even meegeven dat sporters zelf kunnen kiezen welke route ze afleggen. Ook rondjes lopen kan. Fietsen op rollen of lopen op een loopband is dan weer niet toegestaan. Een andere voorwaarde is dat ten minste 60 procent van de route binnen de gemeentegrenzen ligt. Wie inspiratie zoekt voor een mooie route kan overigens bij Infopunt Trimard de ‘trage wegen’-routekaart krijgen. #sportervan8830 kadert binnen de provinciale campagne ‘Ik Zomer West-Vlaams’.