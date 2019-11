Nieuw schoolgebouw voor secundair Savio is sterk staaltje architectuur: “Inspiratie uit schilderij gehaald” Sam Vanacker

22 november 2019

16u44 0 Hooglede In Gits werd vrijdag het nieuwe schoolgebouw van het secundair onderwijs van Dominiek Savio officieel geopend. Negen jaar werd over de inrichting nagedacht en dat resulteerde in een uniek interieur, volledig aangepast aan de noden van leerlingen met een beperking. Blikvanger is een zwevend hellend vlak dat door het gebouw slingert.

De nood aan extra ruimte voor de 165 leerlingen van de BuSO-school in Gits is al langer groot. De eerste plannen voor een nieuwbouw dateren al van 2010 en verschillende locaties passeerden de revue, tot Groep Gidts in 2015 de kans kreeg een ongebruikte loods van 3.350 vierkante meter van Mariasteen te kopen. De aanpassingswerken zijn in de zomer van 2018 gestart en een jaar later is schoolgebouw ‘Talentier’ een feit. Zestig leerlingen volgen er ondertussen les. Tientallen kleurrijke klas- en praktijkruimtes lopen naadloos in elkaar over. Tussen de twee verdiepingen loopt er een enorme zwevende brug. Zestig procent van de kostprijs werd betaald met subsidies. Het ontwerp is van architectenkantoor aRCHITEC en werd ontwikkeld op basis van de ideeën van directrice Taziana Pyson.

Symboliek

Kunstliefhebster Pyson liet zich voor de inrichting inspireren door een schilderij van kunstenaar-architect Hundertwasser. “Het schilderij toont een spiraalvormige rode lijn. Die lijn vind je ook terug op ons hellend vlak, dat als het ware de slagader van het gebouw is. Centraal op het schilderij zie je blauw. Dat blauw symboliseert de idealen die we nastreven en komt ook terug in onze klaslokalen. De weg naar die idealen is onze slagader. Verder zie je ook gele kruisjes in het schilderij. Die symboliseren dan weer de steun en de ontmoeting die onze leerlingen helpen op hun levenspad. Samen met de mensen van aRCHITEC zijn we erin geslaagd al die principes ook te vertalen in de architectuur en daar ben ik bijzonder blij om.”

Vorm ondersteunt inhoud

“Ontdekken, verkennen, beweging en vrijheid staan bij ons centraal, ook op vlak van lesinhoud. Zo werken we overigens ook niet met klassieke klasgroepen of indelingen, maar werken we op basis van de individuele noden van de leerlingen”, gaat Pyson verder. “We hadden kunnen opteren voor een klassiek gebouw vol trappen en liften, maar dat hebben we bewust niet gedaan, al is er wel één lift voor leerlingen die met een bed vervoerd moeten worden. De aannemer had zijn handen vol met de hellende vlakken, maar het resultaat is fantastisch en draagt bij tot een maximale zelfstandigheid van elke leerling.”

De directrice geeft nog mee dat ze het schoolteam dankbaar is voor het geduld de afgelopen negen jaar. “Doordat we met plaatsgebrek kampten, zijn onze leerkrachten vaak moeten verhuizen. Zo volgden zestig van onze 170 leerlingen lange tijd les in verschillende lokalen van het schoolgebouw van het basisonderwijs. Voor die flexibiliteit ben ik het team erg dankbaar.”