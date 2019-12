Nieuw hoofdstuk breekt aan voor Uitvaartcentrum Feryn: Hooglede krijgt aula voor 150 mensen Sam Vanacker

04 december 2019

15u23 0 Hooglede Uitvaartcentrum Feryn uit Lichtervelde, dat sinds 2006 ook een vestiging heeft in de Kleine Noordstraat in Hooglede, gaat op de plaats waar vroeger slagerij Laleman was een nieuwe aula bouwen. De slagerij is ondertussen afgebroken en de bouw van de aula start begin 2020.

De nieuwe aula zal plaats bieden aan 150 mensen en komt naast de huidige vestiging van Feryn in de Hogestraat in Hooglede. De zaal voor afscheidsplechtigheden wordt gelijkaardig aan de aula die Feryn vijf jaar geleden in Lichtervelde in gebruik nam. “We willen de bewoners van Hooglede en Gits dezelfde diensten aanbieden als in Lichtervelde”, zegt zaakvoerder Bart Feryn (59). “Bovendien merken we dat burgerlijke uitvaartplechtigheden al langer in de lift zitten. In Lichtervelde vindt nu al een op de twee uitvaarten in onze aula plaats. Verder wordt die ook gebruikt voor mensen uit Hooglede. Soms hebben we zelfs aanvragen uit Hooglede en Lichtervelde op dezelfde dag.”

Vierde generatie op komst

Dat probleem is straks van de baan. “Toen slagerij Laleman er eind 2017 mee ophield en het gebouw te koop kwam te staan, bood dat voor ons een kans om uit te breiden. Ik nader stilaan de pensioenleeftijd, maar mijn twee dochters en straks ook mijn schoonzoon helpen mee in de zaak, dus de toekomst is verzekerd. Zelf ben ik al de derde generatie, sinds mijn grootvader er in 1936 mee begonnen is in Lichtervelde. In 2006 hebben we samen met een collega een zaak overgenomen op de hoek van de Hogestraat en de Kleine Noordstraat in Hooglede, maar die collega heeft zich ondertussen op een andere regio toegelegd.

Broodjesmaaltijden

Tegen de zomer van 2020 moet de nieuwbouw af zijn. “De aula wordt 350 vierkante meter groot, met de nieuwste technologie. Zo zorgen we onder andere voor een projectiescherm en streamingmogelijkheden. Naast de zaal komt er aan de kant van de Kleine Noordstraat een aparte ruimte voor koffietafels en koude maaltijden. Rouwenden zullen er terecht kunnen voor koffie en taart, soep en broodjesmaaltijden. Verder komt er ook een sanitaire blok en een keuken met koelcel. De oprit van het uitvaartcentrum in de Kleine Noordstraat blijft behouden en zal uitgeven op een binnenkoer met de ingang van de aula.”