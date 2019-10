Nieuw complex met 25 sociale appartementen officieel geopend SVR

23 oktober 2019

15u32 0 Hooglede Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel heeft woensdag het nieuwe appartementencomplex op de hoek van de Bruggesteenweg en de Stationsstraat in Gits officieel geopend. Het gaat om veertien sociale huurappartementen en elf koopappartementen, allemaal aangepast voor rolstoelgebruikers.

Het project bestaat uit drie gebouwen met drie bouwlagen en een gebouw met twee bouwlagen. Tussen de verschillende gebouwen werd een gezamenlijke tuin aangelegd. De bouw startte begin 2018 en de oplevering van de gebouwen vond al vorig najaar plaats. In augustus werden ook de omgevingswerken voltooid. Ondertussen namen al heel wat huurders er al hun intrek. “Elk van de appartementen is aangepast voor rolstoelgebruikers, vooral omwille van de ideale ligging voor deze doelgroep. Per slot van rekening bevinden we ons tussen de markt van Gits en Dominiek Savio. Toekomstige bewoners kunnen dus een link hebben met Dominiek Savio, maar zijn vrij in hun keuze van zorgverstrekker.” De verkoop van de koopappartementen is nog lopende.