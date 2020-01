Negende quiz van The Celtic Lions SVR

20 januari 2020

12u35 1 Hooglede Voor het negende jaar op rij organiseert supportersvereniging The Celtic Lions op zaterdag 8 februari een algemene kennisquiz in De Gulden Zonne in Hooglede.

The Celtic Lions is de enige Belgische supportersclub van voetbalploeg Celtic FC uit het Schotse Glasgow. Hun quiz is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de grootste uit de regio, met vorig jaar 65 ingeschreven teams. Een team bestaat uit vier deelnemers en de prijs bedraagt twintig euro per team. Iedereen ontvangt een prijs. Inschrijven kan bij John Taillieu op 0474/57.84.27 of via quiz@thecelticlions.be. De deelname is pas officieel na overschrijving van twintig euro met vermelding van teamnaam op BE69 0016 5717 5278. De opbrengst van de quiz gaat naar de Voedselbank en de strijd tegen mucoviscidose.