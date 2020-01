Nederlander rijdt 250 kilometer naar Gits om vermiste op te halen: “Ik had na twee weken de hoop al opgegeven haar ooit nog terug te zien” Hans Verbeke

09 januari 2020

14u59 1 Hooglede Campinguitbater Leendert van Nieuwenhuizen uit Vlissingen is gisteren 250 kilometer op pad geweest om zijn vermiste kat te gaan ophalen in Gits. Pien verdween veertien dagen geleden en dook plots op in het containerpark van Hooglede. “De zoektocht naar de eigenaar liep niet van een leien dakje, maar uiteindelijk is het toch gelukt”, zegt Sabrina Clarysse van de technische dienst. “Ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken”, zegt Leendert, die woensdagavond zijn poes kwam ophalen.

Een medewerker van het containerpark in Hooglede merkte afgelopen weekend een poes op in een lege container. “Het dier moet er via een trap in geraakt zijn, maar kon er niet meer uit”, zeggen Sabrina Clarysse en Marijke Debaere van de technische dienst. “Toen we de container openden, ging de poes lopen, maar een tijdje konden we haar lokken met een boterham.” De kat belandde bij dierenarts Chantal Declercq in Gits, die vaststelde dat het dier gechipt was.

Nadat ik overal mijn contactgegevens had achtergelaten, kreeg ik plots telefoon van een man uit Vlissingen. De eigenaar van de poes, zo bleek Sabrina Clarysse, technische dienst Hooglede

“Ik kwam te weten dat de poes niet in België geregistreerd stond, maar in Nederland”, vertelt Sabrina. “En dus zette ik daar mijn zoektocht verder. Met succes, want nadat ik overal mijn contactgegevens had achtergelaten, kreeg ik plots telefoon van een man uit Vlissingen. Hij vertelde me dat zijn poes Pien al een week vermist was.”

Bedrijfskat

Leendert van Nieuwenhuizen was verheugd dat zijn vermiste kattin terecht was. “Ik baat in Vlissingen strandhuisjes uit waarin je kunt logeren, maar ook een camping waar veel kampeerauto’s langskomen”, verduidelijkt de man, nadat hij woensdagavond bij dierenarts Chantal Declercq zijn poes kwam ophalen na een rit van bijna 130 kilometer. “Pien is zo’n beetje de bedrijfskat. Ze is prominent aanwezig, hoort nu en dan wat muizen te vangen en is ook vaak bij de gasten. Omdat ze van eten houdt en weet dat er links en rechts wel eens iets van het bord valt natuurlijk. Pien is een echte Bourgondische kat.”

Ik moet toegeven dat ik me de eerste dagen niet echt zorgen maakte. Pien blijft nu en dan eens een paar dagen weg Leendert van Nieuwenhuizen

Meegereisd in een motorhome?

Hoe de poes in Hooglede is terechtgekomen, is niet duidelijk. “Ik vermoed dat ze per ongeluk is meegereisd in de motorhome van mensen die bij ons te gast waren”, denkt Leendert. “Pien is erg lief en aanhankelijk en daarom laten mensen haar soms in hun camper toe. Ik moet toegeven dat ik me de eerste dagen niet meteen zorgen maakte. Pien blijft nu en dan eens weg, soms zelfs een dag of drie. Maar nu duurde het wel erg lang. Ik had eigenlijk de hoop al opgegeven haar ooit nog terug te zien.”

Chip: levensbelangrijk

Volgens dierenarts Chantal Declercq uit Gits zou de eigenaar nooit gevonden zijn, mocht de poes niet gechipt zijn geweest. “Dit toont nog maar eens het belang aan van registratie. Leendert zou zijn poes nooit meer teruggezien hebben. Sneu voor hem, natuurlijk. Al zou er beslist goed voor Pien zijn gezorgd. In die paar dagen dat ze bij me verbleef, had ik al enkele kandidaturen van mensen die haar in huis wilden nemen.”

Ontsnapt, nog voor het vertrek

Maar zover is het dus niet gekomen. Leendert reed 250 kilometer om de poes weer terug te krijgen. Al bleek ook dat makkelijker gezegd dan gedaan. Pien vond het maar niks dat ze in een kartonnen doos werd gestopt. Hoewel de doos goed was dichtgekleefd, slaagde de kat er toch in te ontsnappen nog voor Leendert vertrokken was. “Voor ik het wist, zat ze in mijn nek”, lacht de man, die weer binnenstapte bij de dierenarts. Die gaf hem dan maar een oud kooitje mee waaruit ontsnappen niet mogelijk was.