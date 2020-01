Na twee veroordelingen voor rijden onder invloed krijgt 22-jarige vrouw nu rijverbod voor ongeval met vluchtmisdrijf VHS

07 januari 2020

13u52 5 Hooglede Een 22-jarige vrouw uit Roeselare die in de horeca werkt, is opnieuw gestraft door de politierechter, deze keer voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Eerder werd ze al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed.

L.F. reed vorig jaar op de Brugsesteenweg in Gits met de wagen van haar vader tegen een verkeersbord op een rotonde. De jonge vrouw pleegde vluchtmisdrijf. Dankzij een voorbijganger kwam de politie de dader toch snel op het spoor. De man had een beschadigde wagen zien staan. Brokstukken van die auto lagen ook op de rotonde. Pas toen de politie de jonge vrouw aan de tand voelde, gaf ze het ongeval en het vluchtmisdrijf toe. De rechter kon de houding van de vrouw maar matig appreciëren. “U spelde tijdens het eerste verhoor de agenten iets anders op de mouw. Dat is allesbehalve sympathiek. Pas toen u weer verhoord werd, bekende u schuld.” Hij veroordeelde de jonge vrouw tot een rijverbod van drie maanden, waarvan 45 dagen met uitstel, en een boete van 1.200 euro. Als L.F. haar rijbewijs terug wil, moet ze eerst slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen. Daarnaast moet ze ook medische en psychologische testen afleggen.

Niet de eerste keer

Het openbaar ministerie wees de rechter er op dat de Roeselaarse in oktober 2018 door de politierechtbank in Ieper al eens werd veroordeeld voor rijden onder invloed. In september 2019 liep L.F. in Kortrijk een rijverbod van zestien dagen en een boete van achthonderd euro op voor een ongeval onder invloed van alcohol. De jonge vrouw viel na een zware werkdag in slaap achter het stuur, botste tegen een vrachtwagen en tolde in het rond. Een collega die achter haar reed, kon een botsing niet vermijden. Beiden hadden gedronken tijdens hun dienst.