Na kermismaandag ook Gits Koerse afgelast, geen kermiskramen op de markt Sam Vanacker

03 augustus 2020

11u04 0 Hooglede Tijdens het tweede weekend van september blijft het stil in Gits. Na eerder kermismaandag is ook Gits Koerse op vrijdag afgelast. Eendjes vissen zit er ook niet in, want er komen geen kermiskramen naar de markt.

Het gemeentebestuur liet eerder al weten dat door de heropflakkering van het coronavirus alle grote evenementen voor de komende maanden afgelast werden. Het kermismaandagcomité schrapte integraal kermismaandag - dat dit jaar in het teken van ‘Gits gangstert’ zou staan - terwijl ook Gits Koerse op vrijdag niet zal plaatsvinden.

Eendjes vissen zit er ook niet in, want de foorkramen komen niet naar de markt van Gits, ook al werden beperkte kermissen met circulatieplan door sommige steden en gemeenten wel toegelaten. “Er is begrip voor de beslissing”, zegt schepen Frederik Sap (Allen 8830). “Enerzijds is het sop de kolen niet waard. Anderzijds zou er van zodra er iets op de markt staat ongetwijfeld wel volk op af komen en dan wordt het risico heel snel te groot. Bovendien zouden de horeca-uitbaters dan alle volk moeten controleren en daar staat niemand voor te springen. Door alles te schrappen nemen we die ongerustheid weg. Mits het respecteren van de strengere maatregelen kan iedereen beter in alle rust blijven genieten van de terrasjes.”