N-VA deelt streekbier uit aan iedereen die zaterdag leeuwenvlag uithangt Sam Vanacker

08 juli 2020

13u10 0 Hooglede Net als de voorbije jaren trakteert de N-VA van Hooglede-Gits iedereen die de Vlaamse Leeuwenvlag uithangt op zaterdag 11 juli op een flesje ‘Vlaamsche Leeuw’-streekbier. Het wordt de tiende keer dat de partij van deur tot deur gaat met streekbier op de feestdag van de Vlaamse gemeenschap.

“Vanaf ’s morgens vroeg gaan we op pad in alle straten in Hooglede en Gits. Elk huis waar de vlag uithangt, belonen we met een flesje tripel”, zegt afdelingsvoorzitter Kristof Pillaert. “Met dit lustrum merken we dat andere politieke partijen (Vlaams Belang heeft een gelijkaardige actie gepland, nvdr) vergelijkbare acties op poten zetten. We kunnen alleen maar toejuichen dat de Vlaamse feestdag in de kijker komt te staan. Wij doen dit ondertussen al tien jaar met succes. We kunnen zelfs stellen dat het aantal leeuwenvlaggen in die tijd vervijfvoudigd is.”