Motorrijder (52) sterft na stuurfout op landelijke weg VHS

22 juli 2019

Bij een ongeval langs de landelijke Noordabeelstraat in Gits is maandag op de middag een man van 52 uit Hooglede om het leven gekomen. Volgens het parket van Kortrijk, dat een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde, maakte de man een stuurfout. Hij wipte met zijn motorfiets over de gracht en belandde in een veld. Daar kwam hij ongelukkig ten val. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse maar konden de man niet meer redden.