Mooimakers Dominiek Savio beloond met cheque van 483 euro Sam Vanacker

17 september 2020

16u33 0 Hooglede Voor het derde jaar op rij staken de mooimakers van het secundair onderwijs van Dominiek Savio de handen uit de mouwen om de site netjes te houden. Dankzij Operatie Proper, een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG kregen ze voor die inzet een beloning van 483 euro.

Via Operatie Proper worden scholen en verenigingen aangemoedigd om enerzijds hun terreinen proper te houden en anderzijds zelf na te denken over hoe zwerfvuil kan vermeden worden. MIROM Roeselare zet de scholen en verenigingen op de goede weg en begeleid ze doorheen het project. Het secundair van Dominiek Savio deed al voor het derde jaar op rij mee. Onder leiding van Wim Rotsaert wordt de site heel vaak opgeruimd. Alles samen namen aan deze editie 41 scholen en verenigingen deel. Over die 41 deelnemers zal in totaal 33.978 euro worden verdeeld.