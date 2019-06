Monumentale kunstwerken duiken op in Gits voor zevende editie van openluchttentoonstelling WaTuKu Sam Vanacker

20 juni 2019

09u43 0 Hooglede Gits maakt zich op voor een kunstige zomer. Her en der in het straatbeeld duiken dezer dagen monumentale kunstwerken op naar aanleiding van de zevende editie van de openluchttentoonstelling WaTuKu. De kunstroute is gratis en permanent te bezoeken tussen 5 juli en 18 augustus.

Alles samen exposeren 36 West-Vlaamse kunstenaars een 45-tal werken in het centrum van Gits. Dat zijn er zowat de helft minder dan op de vorige edities van Wandelen Tussen Kunst, maar dat is een bewuste keuze. “De kleinere kunstwerken lieten we achterwege”, legt Patrick Vandevyvere van de Vlaamse Kultuurvereniging uit. “Die kleinere werken komen minder goed tot hun recht in open lucht en bezoekers hebben sowieso veel meer oog voor de grotere en meer spectaculaire werken. Dus hebben we dit keer resoluut gekozen voor de monumentale beeldende kunst. Enkele voorbeelden daarvan zijn nu al te zien in Gits, onder meer in de Singellaan en op de markt.”

De vorige editie van het driejaarlijkse WaTuKu dateert ondertussen al van 2015. “In principe had er vorig jaar al een nieuwe editie moeten zijn, maar dat jaar hebben we door omstandigheden overgeslagen”, gaat Vandevyvere verder. “Toen hadden we onze handen al vol met de tweede editie van onze pop-up Camping Municipale.”

Gelegenheidscafé

Het traject van WaTuKu bedraagt ongeveer twee kilometer en loopt volledig door het centrum van Gits. De officiële inwandeling staat gepland op 5 juli, waarna de tentoonstelling permanent te bezichtigen is tot 18 augustus. “Nieuw is dat we op dinsdag 16 juli de Gitsenaars uitnodigen om de route te bezoeken. We nodigen iedereen uit om af te spreken met buren, vrienden of collega’s en samen het traject af te leggen. Vanaf 19 uur zullen die avond een aantal kunstenaars aanwezig zijn bij hun werken en ze geven de bezoekers dan met veel plezier een woordje uitleg. Diezelfde avond organiseren we ook een ‘Volle Maan’-gelegenheidscafé bij Paul Demunster in de Gitsbergstraat 9. Daar kunnen bezoekers dus gerust nog wat napraten.”

Zoals bij de vorige zes edities van WaTuKu heeft de Kultuurvereniging terug een infobrochure met de route en een woordje uitleg over de kunstwerken samengesteld. Die brochure kost 5 euro en is te verkrijgen bij alle handelaars in het centrum van Gits.