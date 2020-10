Mondmaskers met klaprozen te koop ten voordele van ontwikkelingsproject in Sri Lanka SVR & CDR

09 oktober 2020

17u59 2 Hooglede Dankzij Hoogledenaar Joris Deckmyn zijn er voortaan ook mondkapjes met klaprozen op te verkrijgen in Infopunt Trimard in Hooglede en in het ‘In Flanders Fields’-museum in Ieper. Wie eentje koopt, strijdt niet alleen tegen het coronavirus, maar ook tegen kansarmoede in Sri Lanka.

Zowel in Hooglede als in Ieper kan je sinds kort een mondkapje kopen en daarmee tegelijk het goede doel steunen. De maskers, die worden gemaakt in Sri Lanka, zijn er gekomen op initiatief van Joris Deckmyn. Hij is al langer begaan met het lot van minderbedeelden in Sri Lanka. “Via mijn schoondochter, die afkomstig is van Sri Lanka, leerde ik in 2005 vzw Istuti kennen”, vertelt Joris. “De vzw werd opgericht in de nasleep van de tsunami en steunt er momenteel twee scholen, terwijl ook al 28 huizen werden gebouwd onder hun leiding. Ik ben er meermaals op bezoek geweest.”

Voor zuiver water

“Op dit moment is Istuti geld aan het verzamelen om drinkbaar water te produceren voor de schooltjes. Niet evident, omdat het water erg zout is. De vzw wil twee zuiveringsinstallaties kopen en elke euro is welkom. Zo ontstond het idee voor een actie. We dachten even na over het ontwerp en kozen finaal voor de klaprozen, een knipoog naar Ieper. Ze worden gemaakt door een groepje meisjes in een naaiatelier in Sri Lanka, uiteraard tegen een eerlijk loon. Alles samen zijn er 2.500 besteld. Voor een mondkapje betaal je 5 euro. Wie eentje koopt, bestrijdt het coronavirus, maar met de opbrengst binden we ook de strijd aan tegen kansarmoede in Sri Lanka.”