Mobiele pastabar strijkt voortaan wekelijks neer in Hooglede en Zwevezele Sam Vanacker

12 augustus 2020

17u02 2 Hooglede Pastabar Pastalicious, die voor de crisis louter op feesten of evenementen te vinden was, gooit het over een andere boeg. Voortaan kun je elke dinsdag pasta krijgen aan de kerk van de Hille, terwijl de foodtruck elke woensdag op de markt van Hooglede staat. “Foodtrucks mogen sinds de versoepeling van de coronamaatregelen terug de baan op, maar evenementen of feesten zijn er niet, dus moesten we wel op zoek naar een alternatief.”

Ineke Anckaert en Nick Deforce (beiden 33) startten in 2015 met een mobiele pastabar vanuit Zwevezele. De zaak werd een succes en het koppel heeft ondertussen drie kramen. En toen kwam corona. “In het begin viel het mee omdat er toen nog steun was van de overheid, maar sinds de heropstart van de horeca op 8 juni is dat weggevallen. Toen de bubbels groter werden, hadden we er weer hoop in. In juli hadden we drie feestjes met bubbels van 50. Maar sinds de maatregelen strenger zijn geworden, is onze agenda weer volledig leeg. Geen communies, geen babyborrels, niets. En zicht op beterschap is er niet”, zucht Ineke.

Maar Ineke en Nick bleven niet bij de pakken zitten. Het koppel startte een afhaaldienst van thuis uit en stond ook op enkele avondmarkten aan de kust. “De afhaaldienst was een succes, maar met afhaal alleen komen we er niet. De marge is te klein”, gaat Nick verder. “En de avondmarkten aan de kust zijn ook voorbij. Aangezien Ineke afkomstig is van Hooglede zijn we te rade gegaan bij de gemeentebesturen van Hooglede en Wingene. We zijn dankbaar voor de kans, want het is een kwestie van pompen of verzuipen. Niet alleen voor ons, maar voor de hele sector. We hebben alvast een vliegende start genomen, want zowel in Zwevezele als in Hooglede is er veel interesse. En dat is toch een hele opsteker.”

Pastalicious staat elke dinsdag aan de kerk van de Hille in Zwevezele. Elke woensdag kan je Ineke en Nick vinden op het marktplein van Hooglede, telkens tussen 16.30 en 21 uur.