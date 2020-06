Meteen te druk in café De Commerce: uitbater Spriete bouwt in vier dagen pop-up Bar d'Or Charlotte Degezelle

17 juni 2020

15u40 15 Hooglede Geen café De Commerce deze zomer. Zaakvoerder Enrique -Spriete- Espriet (20) kan in zijn zaak langs de Diksmuidesteenweg onmogelijk de social distance garanderen en besliste dan maar om naar buiten te trekken. In de weide achter z’n café opent hij vrijdag het pop-upinitiatief Bar d’Or. Die realiseert hij, met de hulp van een groep goeie kameraden, in amper vier dagen tijd. “Met Bar d’Or ga ik voor een vakantiegevoel in eigen land”, zegt Spriete.

Vier dagen was café De Commerce al open sinds de verplichte coronasluiting. “Het was meteen veel te druk”, vertelt zaakvoerder Enrique -Spriete- Espriet. “De social distance in het café kon niet gegarandeerd worden. Ik voel me daar persoonlijk niet goed bij. Niet zozeer omdat ik zelf bang ben om corona op te lopen, maar de geldende regels voor de horeca zijn nu eenmaal wat ze zijn en die moeten nageleefd worden. Na amper vier dagen besliste ik dan ook om De Commerce opnieuw te sluiten.”

Recuperatiemateriaal

Maar het café sluiten betekent ook geen inkomsten voor Enrique, dus begon hij op een alternatief te broeden. “Vorige week donderdag besliste ik om de weide achter het café om te turnen tot een pop-upbar. Ik contacteerde enkele kameraden en die zijn meteen in de bres gesprongen voor mij. Ze zochten recuperatiemateriaal om mee aan de slag te gaan en maandag bij de start van de opbouw waren ze ook met z’n allen paraat. Het is dan ook het plan om in amper vier dagen de bar te realiseren, want vrijdag 19 juni opent Bar d’Or voor het eerst de deuren om 13 uur.”

Breder publiek

Met zand, een vijver die dienst doet als wensput ten voordele van een lokaal goed doel, tropisch groen, een verhoogd terras in een oplegger en een loungehoekjes gemaakt uit palletten wil Enrique Bar d’Or op de kaart zetten. “In eerste instantie mik ik op mijn vaste publiek, maar ik zie het veel breder. Zo zijn gezinnen die een stop maken tijdens een fietstocht zeker en vast ook welkom. Bij wat achtergrondmuziek wordt het relaxen met een bordje tapas, een cocktail, een lekker biertje of frisdrank,… Speciaal voor de kinderen voorzie ik ook een springkasteel en de bar is ook volledig omheind.”

Coronamaatregelen

Enrique besteedt niet alleen veel aandacht aan de coronamaatregelen, maar wil ook geen hinder voor de buurt veroorzaken. “Vol is vol”, zegt hij. “Als we in Bar d’Or de social distance niet kunnen garanderen dan zullen de klanten even moeten in de rij aanschuiven. We voorzien ook handgel en bediening aan de tafel en zetten hard in op hygiëne, met een eigen toiletdame. De drankkaart kan je bekijken door een QR-code te scannen. Ik ben zowel het gemeentebestuur als de buren dankbaar voor hun medewerking. Om te garanderen dat alles vlot loopt, zal er steeds een security aanwezig zijn en een vrijwilliger zal de parking bemannen.”

Bar d’Or is vanaf vrijdag en tot eind augustus elke week van donderdag tot en met zondag. Je kan er telkens terecht vanaf 13 uur, op donderdag en zondag sluit Bar d’Or om 23 uur, op vrijdag en zaterdag om middernacht. Meer op de Facebookpagina van Bar d’Or.