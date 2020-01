Met 3,38 promille tegen geparkeerde wagen aan café op verkiezingsdag LSI

07 januari 2020

16u48

Bron: LSI 0 Hooglede Een 31-jarige automobilist uit Hooglede moet van de politierechter in Kortrijk een boete van 1.600 euro betalen en slagen voor medische en psychologische proeven vooraleer hij opnieuw achter het stuur mag kruipen. Dat mag dan een jaar lang enkel met een alcoholslot. Op de dag van de verkiezingen op 26 mei 2019 reed hij met 3,39 promille alcohol in het bloed tegen een geparkeerde wagen.

Dat gebeurde aan het café dat Tom S. net had verlaten. Hij stapte opnieuw uit en ging het café opnieuw binnen om de eigenaar van het aangereden voertuig te zoeken. Tevergeefs. Hij liet zijn naamkaartje dan maar achter en trok te voet naar huis, amper 100 meter verderop. Enige tijd later dook de politie op en liet hij 3,39 promille optekenen. “Maar hij had thuis nog twee whisky’s gedronken”, nuanceerde zijn advocaat, die evenwel niet zover ging om de alcoholintoxicatie helemaal te betwisten. Omdat S. in 2013 en 2014 al eens veroordeeld was voor alcoholintoxicatie, legde de politierechter een alcoholslot voor één jaar op. Voor dronkenschap sprak hij hem vrij.