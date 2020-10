Melissa en Alexander dopen voormalige slagerij Pieter & Annelies om tot ‘Meat & Meal’ Sam Vanacker

08 oktober 2020

16u38 1 Hooglede Slagerij Pieter & Annelies in de Stationsstraat in Gits heropent vrijdag de deuren als slagerij ‘Meat & Meal’. Daarmee drukken Alexander Declerck (24) en Melissa Derycke (27), die eigenlijk al sinds maart de nieuwe gezichten zijn van de zaak, nu hun eigen stempel op de slagerij.

De vorige zaakvoerders besloten begin dit jaar door privéomstandigheden om hun slagerij in Gits van de hand te doen, waarna Alexander Declerck, die al 9 jaar meewerkte in de zaak, van de ene dag op de andere het roer overnam. Voor de klanten veranderde er daardoor relatief weinig, al liet Alexander toen wel weten dat de slagerij op termijn zou veranderen van naam. “Door corona heeft de uitvoering van de plannen wat vertraging opgelopen, maar eigenlijk zaten Melissa en ik al heel snel met ‘Meat & Meal’ in ons hoofd. Het vlees spreekt voor zich en met ‘meal’ verwijzen we enerzijds naar de bereide gerechten die we aanbieden, maar tegelijk is het ook een samentrekking van de eerste twee letters van onze voornamen”, legt Alexander uit.

Fotogenieke koe

‘Meat & Meal’ prijkt sinds donderdagnamiddag op de gevel en op de nieuwe schorten van Melissa en Alexander, maar ook binnen is er een en ander veranderd. Het nieuwe logo staat er op de muur en aan de andere kant hangt een grote foto van twee koeien. “Het is niet zomaar een foto, want het beeld werd genomen op ‘t Ruitershof, de ouderlijke hoeve van Alexander in de Diksmuidesteenweg”, zegt Melissa. “Ons vlees komt daar ook rechtstreeks vandaan. Het vlees van de koe op die foto zal hier dus op een bepaald moment in onze toonbank liggen. Het illustreert prima hoe kort de keten hier is.”

Vertrouwde gezichten

Melissa en Alexander nemen met de zaak een frisse start, maar op vlak van aanbod en personeel kunnen de klanten op beide oren slapen. “Qua aanbod ga ik hier en daar een eigen touch toevoegen, al zal er voor de klanten eigenlijk niet zo veel veranderen. Dat willen we ook niet. Ze kennen me al negen jaar, terwijl Melissa hier soms ook meehielp ten tijde van Pieter. Iedereen die hier vroeger werkte werkt hier nog steeds, dus de vertrouwde gezichten blijven behouden.”