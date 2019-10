Maurits en Magdalena vieren 65 jaar huwelijksgeluk Sam Vanacker

10 oktober 2019

17u35 1 Hooglede Maurits Verhaeghe (88) en Magdalena ’t Kint (86) uit Gits vierden onlangs samen met hun familie hun briljanten huwelijksjubileum.

Maurits leerde voor schoenmaker en leerde Magdalena - Madeleine in de omgang - kennen terwijl ze nog meehielp in het schoenwinkeltje van haar ouders in de Kapellestraat in Gits. De vonk sloeg over en het koppel gaf elkaar het jawoord op 5 oktober 1954. Samen runden ze eerst het schoenwinkeltje in de Kapellestraat, tot dat winkeltje eind jaren zestig te klein werd. Daarop opende het koppel een nieuwe schoenwinkel in de Gitsbergstraat. Sinds de jaren negentig genieten de twee samen van hun pensioen. Maurits en Madeleine kregen vier kinderen, die op hun beurt voor negen kleinkinderen zorgden. Ondertussen telt de familie al dertien achterkleinkinderen.