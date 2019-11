Marktplaats Hooglede wordt blauwe zone Sam Vanacker

26 november 2019

11u17 0 Hooglede Vanaf 1 januari 2020 leg je best je parkeerschijf achter de voorruit als je op de markt van Hooglede parkeert. Er wordt namelijk een blauwe zone ingevoerd. Concreet mogen auto’s er nog maximaal twee uur staan tussen 8.30 uur en 18 uur, van maandag tot vrijdag.

“We merken dat de markt op gewone werkdagen al te vaak vol staat, waarschijnlijk door werknemers van bedrijven in de buurt of door buurtbewoners", zegt schepen voor mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830). “Daardoor zijn er geen parkeerplaatsen vrij voor mensen die even snel willen boodschappen doen, hun kinderen willen afhalen aan school of een afspraak hebben in het gemeentehuis. Wie een hele dag z’n auto kwijt wil parkeert daarom beter aan de Quirinuszaal of aan de Gulden Zonne.”

Er ook nog een tweede wijziging aan het parkeerregime op de markt. Omdat de drie marktkramers ruimte nodig hebben om op zondagochtend hun kramen op te zetten geldt er voortaan op zondagochtend tussen 6 uur en 8.30 uur een parkeerverbod.