Man verkoopt 94 paar namaak Nike Air Max via Facebook Marketplace Bart Boterman

15 mei 2020

13u41 0 Hooglede Een man (36) uit Gits moest vrijdag voor de Veurnse strafrechter verschijnen omdat hij 94 namaakschoenen van Nike Air Max te koop aanbood via Facebook Marketplace. De FOD Economie betrapte hem en ging over tot een huiszoeking.

De man verklaarde in de rechtbank dat hij niet wist dat het om namaak ging. “Ik heb die schoenen via mijn nicht gekocht, aan veertig euro per paar. De schoenen waren afkomstig uit Nederland. Ik was mij er niet van bewust dat dit geen echte Nikes waren. Ik verkocht ze aan zestig euro per paar. Ik heb mijn lesje nu wel geleerd”, aldus de man. Op de verkoop van namaak staan zware straffen. Het openbaar ministerie leek akkoord te gaan met een straf met probatievoorwaarden. Vonnis op 19 juni.