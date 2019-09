Man straft zichzelf na ongeval onder invloed: altijd met de fiets naar het werk, 27 kilometer ver VHS

17 september 2019

18u52 0 Hooglede Een 57-jarige man uit Hooglede heeft in de politierechtbank 45 dagen rijverbod en een fikse boete gekregen voor een ongeval onder invloed vorig jaar. “Maar ik besef dat ik verkeerd was en ga sindsdien altijd met de fiets naar het werk, 27 kilometer ver”, zegt de man.

De Hoogledenaar was na een cafébezoek bijna thuis toen hij op 28 november 2018 in de Kandelaarstraat met zijn auto van de weg raakte en in een gracht belandde. De wagen belandde tegen een duiker en was rijp voor de schroothoop. De 57-jarige bestuurder liep enkele gekneusde ribben op en moest naar het ziekenhuis. “Mijn cliënt had 2 pro mille alcohol in het bloed en beseft dat hij die avond zwaar in de fout is gegaan”, zegt zijn advocaat. “Hij rijdt sporadisch nog eens met de wagen van zijn echtgenote, maar na het ongeval heeft hij besloten geen nieuwe auto meer te kopen. Beschouw het als een soort van straf die hij zichzelf oplegt voor wat er is gebeurd.”

Oude veroordeling speelt parten

De Hoogledenaar, die in het Kortrijkse werkt, rijdt sinds het ongeval met de fiets naar zijn werk, elke dag 27 kilometer heen en evenveel terug. De politierechter kon dat appreciëren, maar was toch verplicht de man behoorlijk te straffen omdat hij negentien jaar geleden al eens voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. De Hoogledenaar kreeg een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.200 euro. De rechter legde hem echter geen alcoholslot op.