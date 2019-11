Man riskeert jaar cel voor slagen aan partner die baby vasthield LSI

05 november 2019

19u35

Bron: LSI 0 Hooglede Er hangt een 30-jarige man uit Hooglede een celstraf van twaalf maanden boven het hoofd voor slagen aan zijn partner. De vrouw had hun dochtertje van tien maanden op de arm en kwam ten val.

Op 17 maart had het slachtoffer preventief al de achterdeur op slot gedaan. Ze wist dat Glenn V. in een dronken bui thuis zou arriveren en vreesde dat hij opnieuw agressief zou zijn. Dat bleek inderdaad het geval. V. begon op de achterdeur te stampen tot de vrouw de deur opende. Daarop kreeg ze een klap en een kopstoot. Ze kwam met haar baby van tien maanden op de arm ten val. V. nam haar gsm af om te verhinderen dat ze de politie zou bellen, maar de vrouw kon naar de buren vluchten en alarm slaan. Bij hun aankomst lag V. in de zetel al zijn roes uit te slapen.

Hij is al verschillende keren veroordeeld, meestal het gevolg van zijn alcoholverslaving. “Hij lijkt dat nu wel in te zien”, pleitte zijn advocate. “Hij had geen job, niets te doen en ging uit verveling drinken. Maar hij heeft nu zicht op een job.” Ze vroeg de rechter een werkstraf of straf met voorwaarden, zoals een alcoholverbod, op te leggen. De rechter wil eerst V. zelf zien en hij moet ook bewijzen dat hij aan de slag is en van de drank af kan blijven. De zaak gaat begin 2020 verder.