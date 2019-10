Man erkent alcoholprobleem na partnergeweld: “Geen excuses voor wat ik gedaan heb” LSI

15 oktober 2019

18u05

Bron: LSI 0 Hooglede Een 46-jarige man uit Hooglede riskeert acht maanden celstraf en een boete voor herhaaldelijk partnergeweld. Onder invloed van alcohol ging hij regelmatig over de schreef. Hij liet zich ondertussen opnemen voor zijn alcoholverslaving.

Op 29 juni 2019 zag een toevallige passant een tafereel waarbij Kristof M. zijn echtgenote stevig aanpakte. De man deelde ook zelf in de brokken. Het was het trieste hoogtepunt van herhaaldelijk partnergeweld de maanden voordien. Vaak was het zoontje van het koppel getuige van het geweld. “De situaties escaleerden telkens onder invloed van alcohol”, verdedigde een advocate de belangen van M. “Hij heeft ondertussen beseft dat hij een alcoholprobleem heeft. Hij dronk witte wijn in een limonadeflesje om dat te verdoezelen.” De man toonde berouw voor de rechter. “Er zijn geen excuses voor het partnergeweld”, zei hij. “Ik word nu goed geholpen, maar weet dat het blijvende inspanningen zal vergen om van de drank af te blijven.” Vonnis op 19 november.