Maatwerkbedrijf Mariasteen zet deelname aan Open Bedrijvendag in de verf met onthulling van houten figuur ‘Matti’ Sam Vanacker

29 augustus 2019

15u28 0 Hooglede Mariasteen doet op 6 oktober mee aan de Voka Open Bedrijvendag. Om hun deelname in de verf te zetten, onthulde het maatwerkbedrijf woensdag een houten figuur aan de rotonde in de Bruggesteenweg in Gits. ‘MATTI’, zoals de figuur gedoopt werd, werd gemaakt in de houtafdeling van het bedrijf.

“MATTI stelt een persoon voor, omdat de mens centraal staat binnen Mariasteen. De MA zijn niet toevallig ook de eerste letters van onze bedrijfsnaam en refereren ook naar ‘maatje’, want de collega’s zijn ook vrienden. Het tweede deel van de naam TTI refereert naar onze toegepaste technologische innovaties”, legt algemeen directeur Koen Staelens uit. “De slogan op de buik tenslotte, ‘If you want to make it we can help you’, is een knipoog naar de slogan van onze klant Sadef aan de overzijde van het rondpunt, waar ‘If you can dream it we can make it’ te lezen staat.”

Volgens Staelens leeft er bij het publiek af en toe nog een verkeerde perceptie over maatwerkbedrijven. “Die perceptie van weleer willen we doorprikken en daarom zetten we onze deuren open. Onze medewerkers zijn fier op hun werk en ze werken hier heel graag. Enerzijds willen onze medewerkers graag ‘hun’ bedrijf tonen aan vrienden en familie. En anderzijds willen we ook de diversiteit aan activiteiten binnen ons maatwerkbedrijf tonen aan het ruime publiek.”

De Open Bedrijvendag zal plaatsvinden op de site Metaal en Montage in Gits, maar ook de andere afdelingen zoals houtbewerking, groendienst, enclavewerk, horeca en andere zullen er in de kijker worden gezet. “Binnen Mariasteen is een grote groep collega’s al maandenlang bezig met de voorbereiding. Met de directie gaven we hen de ruimte om creatief aan de slag te gaan en zo kwamen ze op de proppen met Matti.”

Met 860 medewerkers is Mariasteen een van de grootste werkgevers in onze regio.