Looppiste, tennisterrein en visvijver Onledemolen gaan terug open Sam Vanacker

29 april 2020

10u08 0 Hooglede Het gemeentebestuur en Groep Gidts hebben beslist om de looppiste, de tennisterreinen en de visvijver vanaf maandag 4 mei te heropenen. Sporters kunnen er dus opnieuw terecht, al is het niet de bedoeling dat er tussen de wooneenheden van Groep Gidts gewandeld wordt.

Sinds eind maart was het volledige domein van Groep Gidts afgesloten voor externen omwille van het coronovirus, maar naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag besliste het gemeentebestuur om die strenge maatregel terug af te bouwen. Concreet is fysieke activiteit in open lucht vanaf 4 mei toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

Het gemeentebestuur en Groep Gidts benadrukken wel dat elke sportactiviteit beperkt moet blijven tot de daarvoor bedoelde infrastructuur. De andere delen van het domein van Groep Gidts, Dominiek Savio en de Waaiberg blijven afgesloten, ook voor fietsers of wandelaars. Omwille van de veiligheid van de bewoners van het domein is het dus niet toegelaten te fietsen, te lopen of te wandelen tussen de woonunits van Groep Gidts. Er zal worden toegezien op de naleving van de coronamaatregelen.

Het tennisterrein reserveren kan bij TC Onledemolen (info@tconledemolen of 0476/43.83.64). De visvijver is enkel toegankelijk mits een visvergunning (gratis voor inwoners, 15 euro voor niet-inwoners). Deze is te bekomen in Infopunt Trimard (Marktplaats 24) na telefonisch contact (051/23.13.97) of mail naar dienstvrijetijd@hooglede.be.