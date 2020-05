Lid Voorpost voor rechter wegens racistische berichten op Facebook Alexander Haezebrouck

06 mei 2020

17u20 0 Hooglede Een 48-jarige man uit Hooglede moest zich woensdag in de rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor het posten van vier racistische berichten op Facebook. “Hij deed dat met het oog op aanzetten tot haat en geweld”, zei de advocaat van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia dat zich burgerlijke partij stelt in de zaak.

De 45-jarige man, die lid is van de antimulticulturele samenlevingsgroep Voorpost, postte in 2018 verschillende racistische berichten op Facebook onder een account met de naam ‘Jim Van L.’. Dat is niet de echte naam van beklaagde, maar een alias. “Hij heeft nog vijf zo’n Facebookpagina’s”, zei de advocate van Unia. Het gaat in totaal om drie berichten in vier dagen tijd. “Hij post daar steeds racistisch getinte berichten. De reacties eronder gaan van ‘Asielcrapuul’, en ‘Er is hier maar één oplossing voor, de kogel!’. De man was wel zo slim om zelf nooit te reageren of reacties te liken. Maar hij verwijderde ze ook nooit en liet maar begaan.” Het parket vervolgt de man wegens aanzetten tot racisme en xenofobie. “De man heeft ook een totaal gebrek aan schuldinzicht”, zei de procureur. De feiten kwamen aan het licht nadat een agent een bericht van de man had gezien. Daarop was een foto van een gefolterd en misbruikt schaap te zien. Hij linkte dat aan een bericht van een misbruikte ezel op een kinderboerderij in Sint-Niklaas waar hij werkt. “Hij schreef er zelf een verzonnen verhaal bij en dat zo’n feiten steeds vlakbij asielcentra gebeuren. Dat bericht was puur fake news”, pleitte de advocate van Unia.

Vrijspraak

De advocaat van de 48-jarige man uit Hooglede vraagt de vrijspraak. “Het gaat over drie posts: dat bericht over dat schaap, een foto van een vrouw die plast op de bus en een filmpje van dansende joden. De foto van die plassende vrouw plaatste hij puur uit verontwaardiging. Het filmpje van de dansende joden is een fragment uit een film van Louis de Funès, is dat denigrerend?” Op de vraag wat de bedoeling dan was van de man om dat filmpje op Facebook te plaatsen antwoordde de advocaat dat het niet verboden is om dat te posten. “Dat daar racistische commentaren op komen, daar kan hij niet aan doen. De mensen die daar racistisch op reageren worden niet vervolgd.” De man riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 250 euro. Vonnis op 3 juni.