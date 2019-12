Lichtwerk genomineerd als Radicaal Vernieuwer SVR

10 december 2019

11u35 1 Hooglede Lichtwerk, een project waarbij de medewerkers van maatwerkbedrijf Mariasteen tijdens hun werk ondersteund worden door een innovatief lichtprojectiesysteem, is geselecteerd als een van de tien ‘radicale vernieuwers’ van 2019.

Lichtwerk is een startup die in mei opgericht werd door Mariasteen, emino, Groep Gidts en Molendries. Het bundelt verschillende initiatieven die bij Mariasteen gebruikt worden ter ondersteuning van het productieproces. Concreet gaat het enerzijds om het ‘Light Guide System’-systeem, dat werkinstructies stap voor stap projecteert op de werkposten en anderzijds om de integratie van collaboratieve robots of ‘cobots’ op de werkvloer.

Radicale Vernieuwers is een wedstrijd van de Sociale Innovatiefabriek en De Standaard, in samenwerking met Cera, Koning Boudewijnstichting, VLAIO en Nationale Loterij. Een professionele jury koos uit meer dan tweehonderd inzendingen. De tien geselecteerde inzendingen bieden originele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De jurywinnaar, de winnaar van de Klimaattrofee en de publiekswinnaar worden bekendgemaakt op maandag 16 december.