Lichtwerk en Light Guide Systems ondertekenen samenwerkingsakkoord Sam Vanacker

18 juni 2020

15u18 2 Hooglede Lichtwerk, een zusteronderneming van maatwerkbedrijf Mariasteen uit Gits, en het Amerikaanse bedrijf Light Guide Systems ondertekenden donderdag een samenwerkingsakkoord. Bedoeling is om samen augmented reality te commercialiseren en te introduceren in maatwerkbedrijven en opleidingscentra in heel Europa.

Lichtwerk en zusterbedrijf Mariasteen hebben al sinds 2017 ervaring met assistentietechnologie, digitale werkinstructies en augmented reality-oplossingen zoals Light Guide Systems. Concreet worden er met dat laatste systeem, dat ontwikkeld werd door een dochterbedrijf van het Amerikaanse OPS Solutions, pictogrammen en werkinstructies geprojecteerd op de werkruimte van medewerkers met een arbeidshandicap.

Hogere efficiëntie

“Dit partnership met Light Guide Systems, wereldleider in industrial augmented reality met meer dan 15 jaar ervaring wereldwijd, is een belangrijke stap voorwaarts voor Lichtwerk. We richten ons tot alle sectoren in de industrie, met speciale aandacht voor maatwerkbedrijven en de sociale economie. Het gebruik van Light Guide Systems verhoogt niet alleen de productiekwaliteit en de efficiëntie op werkvloer, het zorgt ook voor een hoger welbevinden van de medewerkers”, aldus Lieven Bossuyt van Lichtwerk. “Op het vijftigste Wereld Economisch Forum in Davos begin dit jaar was inclusie één van de centrale thema’s. 1,3 miljard mensen – 17 procent van de wereldwijde bevolking – leeft met een beperking. Die groep actief insluiten in de samenleving wordt als een van de grote uitdagingen voor de toekomst gezien. Het gebruik van assistieve technologie zal daarbij een cruciale rol spelen.”