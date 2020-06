Lekker Lokaal: Uitstekend afhaalmenu tegen zachte prijs bij Kode Mavu

Hooglede

De horeca herademt. Sinds maandag stroomt er weer bier door de tapkranen van de cafés en ook de restaurants heropenen de deuren. Vanaf volgende week gaan we met lekker lokaal terug fysiek op restaurantbezoek, met meer goesting dan ooit tevoren. Een laatste keer gaan we voor takeaway. We proefden het afhaalmenu van ontbijt- en brunchrestaurant Kode Mavu in Gits. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.