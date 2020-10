Legendarische feestzaal La Palma ruimt plaats voor nieuw kantoor Exterior Living: werken starten in voorjaar Charlotte Degezelle

02 oktober 2020

09u51 8 Hooglede Feestzaal La Palma langs de Brugsesteenweg in Gits gaat straks tegen de vlakte. De feestlocatie waar zowel Eddy Wally als Will Tura het mooie weer maakten wordt vervangen door een nieuw kantoorgebouw inclusief showroom voor Exterior Living, gespecialiseerd in tuinconstructies. De werken starten komend voorjaar en tegen 2022 moet de nieuwbouw een feit zijn.

Feestzaal La Palma is een monument in de regio. Het feestcomplex werd in 1966 gebouwd door de familie Leroy uit Boezinge, gekend van de gelijknamige brouwerij. Decennialang kwamen volle bussen van heinde en ver naar de zaal waar zowat alle Vlaamse artiesten ooit wel eens op het podiums stonden. Tien jaar geleden gaf uitbater Marc Desender de fakkel door aan Gerda Eeckhout. Maar in 2017 trok ook zij weg uit de zaak, wat het begin van het verval betekende. Enkele Nederlandse investeerders leken nog nieuw leven in de zaal te willen blazen, maar dat draaide op niets uit. Meer zelfs, kort nadien werd hun bedrijf failliet verklaard. Sindsdien staat de feestzaal leeg en ligt de totale site er mistroostig bij.

Tuinconstructies

Vorig jaar raakte al bekend dat de La Palma verkocht was en nu stellen de nieuwe eigenaars, de tweede en derde generatie van het familiebedrijf Valcke en Zoon nv, hun ambitieuze plannen voor. Het bedrijf trekt sinds een aantal jaar voluit de kaart van de beleving onder de overkoepelende merknaam ‘Exterior Living’. Na een grote uit-breiding en vernieuwing in het productassortiment - Exterior Living staat voor ontwerp, productie en distributie van tuinconstructies in hout, overkappingen in aluminium, zwembaden, poorten, afsluitingen en tuindecoratie - kiest het bedrijf nu ook voor een uitbreiding van de site. “Door te kiezen voor sfeer en beleving hebben we enkele jaren geleden beslist ons assortiment uit te breiden met aluminium overkappingen. Dit bleek al snel een succes te zijn, waardoor onze huidige site uit zijn voegen barstte”, vertelt Aurélie Dumont. “Hierdoor zijn we actief op zoek gegaan naar extra productieruimte. Het aanpalend bedrijf Ramen & Deuren Vandewalle kwam op dat ogenblik vrij en zo kregen we de kans om er onze nieuwe aluminiumafdeling in onder te brengen.”

Nieuw herkenningspunt

Al snel liet het familiebedrijf zijn oog ook vallen op de leegstaande feestzaal. “Het terrein van La Palma is de ideale locatie voor ons nieuw kantoorgebouw, aangezien het erop aansluit. In het voorjaar van 2021 starten we met de bouwwerken. We plannen om het jaar 2022 te starten in de nieuwe kantoren. We zijn blij dit terrein nieuw leven te kunnen inblazen en opnieuw een herkenningspunt te creëren aan de Bruggesteenweg. We gaan hiervoor in zee met het gerenommeerd architectenbureau Govaert & Vanhoutte. Zij staan bekend om hun iconische architectuur. Veel licht wordt één van de troeven van ons nieuwe gebouw. Zo willen we een aangename werkomgeving creëren voor onze werknemers.”

De nieuwbouw zal, omgeven door groen, onderdak bieden aan zowel een indoor showroom, een opleidingsruimte en kantoren. “De huidige outdoor showtuin langs de Bruggesteenweg blijft behouden, zodat bezoekers ook kennis kunnen maken met onze producten, materialen en effecten van weersinvloeden in een groene buitenomgeving. Exterior Living heeft een eigen ontwerp- en productieafdeling, wat maakt dat we op vrij korte termijn constructies op maat kunnen afleveren. Daarom willen we dit ook in huis houden en kiezen we ervoor om lokaal te investeren.”