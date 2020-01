Leerlingen STAP kruipen in de huid van de zusjes Kriegel voor Davidsfonds Sam Vanacker

17 januari 2020

09u25 0

Voor de jaarlijkse Toast Literair pakt het Davidsfonds van Gits aanstaande zondag 19 januari uit met een bijzonder optreden in Zaal de Hembyze. Elf leerlingen van het derde jaar Woordatelier van het STAP brengen er het bekende verhaal van de zusjes Kriegel van jeugdschrijver Marc De Bel, met muzikale ondersteuning van het Akoustisch Ei. Voor de kinderen is het de eerste keer dat ze voor een onbekend publiek optreden. Toast Literair start om 10 uur. Volwassenen betalen 7 euro, voor kinderen is de toegang gratis.