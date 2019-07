Landelijke Gilde viert 125 jaar met hoevefeest, tractorzegening en eetfestijn Sam Vanacker

03 juli 2019

14u38 0 Hooglede De Landelijke Gilde van Hooglede bestaat 125 jaar en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. De landbouwersvereniging organiseert op 20 en 21 juli een feestweekend.

“Op 20 juli organiseren we een hoevefeest met foodtrucks, een zomerterras en een gratis optreden van de Partytrooperz. De locatie is de prachtige hoeve van Koen Keirsebilck en Nancy Nuytten in de Bruggestraat 147", zegt voorzitter Rik Vanwildemeersch. “Het feestweekend gaat verder op zondag. We starten om 10.30 uur met een tractorwijding, gevolgd door een korte rondrit in Hooglede. Op de middag kan iedereen aanschuiven voor côte à l’os en achteraf kan iedereen genieten van een drankje op ons zomerterras. Voor de kinderen zorgen we voor wat animatie.”

Nieuwe vlag

Speciaal voor het jubileum liet het bestuur van Landelijke Gilde een nieuwe vlag ontwerpen. “We zijn trots op het resultaat. We zien het groene landschap van Hooglede met de kerk, de watertoren en de akkers”, gaat Vanwildemeersch verder. “Bovenaan staat ons logo met daaronder de jaartallen 1894 en 2019. De vlag wordt officieel mee ingezegend tijdens de tractorwijding op zondag 21 juli.”

Bank zoekt plek

Nog naar aanleiding van het jubileum doet het bestuur mee aan ‘Bank zoekt Plek’, een nationale actie van de Landelijke Gilde. Daarbij wordt een plaatsje gezocht voor een zitbank met daarop het logo van de vereniging. Het publiek kan op www.bankzoektplek.be stemmen voor een locatie. “We hebben drie mogelijke locaties op het oog, al moet gezegd dat onze voorkeur naar de waterput achter de hoeve in de Lepelstraat gaat. We hopen dat het publiek die mening deelt, zodat we de zitbank tijdens ons feestweekend kunnen installeren.”

Praktisch

Kaarten voor het eetfestijn op zondag kosten twintig euro (tien euro voor kinderen) en zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de Landelijke Gilde. Voor de tractorwijding betalen deelnemers vijf euro, al krijgen ze daar ook twee drankbonnetjes en een foto van de zegening bij. Het optreden van de Partytrooperz op zaterdag start om 21 uur en is gratis.